Mauritanie: Un engagement permanent sur les changements climatiques et du développement durable

Prenant la parole, le président de l'association Moussa Elimane Sall a remercié les autorités locales de l'accueil chaleureux et pour leur engagement total en faveur du climat, avant de revenir largement sur le contexte de la création de l'association qui regroupe des juristes, des ingénieurs, des journalistes et des artistes.

Les experts du MEDD et d'autres ONG ont fait des exposés sur les thématiques liées au climat et les perspectives de la Mauritanie dans ce domaine, suivi d'un débat d'échange avec les acteurs du climat afin d'alerter et de sensibiliser l'opinion publique sur les enjeux de la COP22.

A l'entame de l'activité de la journée, le responsable de RIM Youth Climate Movement, Mme le maire de Tevrag-Zeina, le représentant de l'UE et le secrétaire général du ministère de l'environnent et du développement durable ont pris la parole tout à tour afin de rehausser la journée mais aussi magnifier l'engagement du gouvernement mauritanien en faveur du climat qui est une priorité pour les autorités du pays.

Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) en partenariat avec l'association "RIM Youth Climate Movement" dont l'engagement pour le climat transcende nos frontières a organisé un atelier de communication sur les préparatifs et la participation de la Mauritanie pour la conférence sur le climat ouvert ce lundi à Bonn en Allemagne.

