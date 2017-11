Cote d'Ivoire: Quand l'experience ivoirienne séduit la Banque mondiale

Le Chef de l'Etat a fait ce lundi 6 novembre 2017 dans les locaux de la Banque mondiale, un exposé sur la stratégie de relance du développement de son pays, après une décennie de conflit.

C'est bien ce mardi que la Côte d'Ivoire va signer l'accord de don que lui fait l'Agence américaine d'aide au développement appelé le Millénium Challenge Corporation, en présence du Président Alassane Ouattara qui séjourne à ce titre, depuis samedi dernier à Washington.

Mais, hier déjà, à la Banque mondiale où il a été reçu avec beaucoup d'honneur, le Président de la République a fait, à la demande des responsables de cette institution financière, un brillant exposé sur la stratégie de relance du développement de son pays, qui venait de sortir d'une décennie de crise.

Un bel exemple d'actions et d'initiatives, qu'il a développé autour du thème suivant proposé par la Banque mondiale : « de la crise à la stabilité, expérience et leçon de la Côte d'Ivoire ».

Il s'est essentiellement agi pour le Président Alassane Ouattara, d'expliquer en anglais, à l'ensemble de son auditoire composé aussi bien des cadres et autres agents de ladite Banque, de même que des étudiants ivoiriens et non ivoiriens des universités de la capitale fédérale des Etats Unis, les efforts déployés par lui et ses différents collaborateurs, pour remettre le pays sur l'orbite du progrès.

Et cela en seulement cinq ans de gestion à la tête de l'Etat. Cette délicate opération, dont le succès continue d'être cité en exemple à travers le mionde, a pris corps depuis l'hôtel du Golf où, avait été mis en place le premier gouvernement du Président Allassane Ouattara, au terme de la présidentielle qu'il avait largement remportée.

Des actions prioritaires ont été alors dégagées, en conformité avec les besoins du moment des Ivoiriens et dans différents domaines.

Ce fut le ¨Programme présidentiel d'urgence, qui aura permis de marquer véritablement le retour du pays à la normale, sur toute l'étendue du territoire.

Ensuite, il y a eu la satisfaction des nombreux besoins exprimés par les Ivoiriens en matière d'accès à l'eau potable, où il a fallu réhabiliter d'anciens équipements de production qui étaient en très mauvais états, et installer de nouveaux équipements. Idem pour la fourniture de l'électricité, dont certaines installations étaient toutes aussi obsolètes et la production insuffisante.

D'où, la relance d'un projet aussi important que celui de la construction du barrage hydro-électrique de Soubré, inauguré le 2 novembre dernier par le Chef de l'Etat et qui vient accroître, les capacités de production de l'énergie électrique de la Côte d'Ivoire.

Le domaine de la santé aussi a enregistré de nombreux investissements portant sur la remise en état des infrastructures, les équipements médicaux et la facilitation de l'accès aux différentes prestations médicales, rendue possible par l'opération « gratuité des soins », ouverte à la population.

Le domaine de l'éducation a également fait l'objet de vastes chantiers de réalisations de nouvelles écoles, de réhabilitation d'anciennes qui étaient en piteux état du fait de la crise et surtout de restauration profonde des universités, notamment ceux d'Abidjan, qui étaient devenus les repères privilégiés des miliciens et autres mercenaires de guerre.

Le Chef de l'Etat a également cité, les importants investissements réalisés dans le domaine des infrastructures routières et autres qui ont, marqué la promotion du partenariat public-privé, et suscité la création de plusieurs centaines d'emplois.

Partout le pays est en chantier et la croissance est de retour. Les salaires des fonctionnaires ont été débloqués, le smig revalorisé, passant du simple au double (de 30.000à 60.000f).

A tout cela, il faut ajouter les actions d'assainissement de la filière café cacao, base de l'économie ivoirienne, qui ont permis de booster la production cacaoyère atteignant à ce jour les 1,700.000 tonnes contre 1,200.000 tonnes par le passé.

Et partant, d'accroître le revenu des paysans. Il y a en outre, les multiples réformes administratives, économiques et politiques qui ont à ce jour pour effet d'attirer de nombreux investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire. La bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté et la corruption engagées très tôt, continue d'être rudement menées.

Tout comme la rigueur, la compétence et le respect des engagements pris vis -à -vis des populations, qui ont jusqu'ici émaillé toute la gestion ayant abouti à ces résultats.

L'objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, vision autour de laquelle gravitent toutes les actions de développement, demeure toute aussi réelle et vivace pour l'ensemble des Ivoiriens.

Autant d'initiatives nobles en soi, qui ont été vivement saluées par l'auditoire du Président Ouattara.

Et qui, aux dires de la directrice générale adjointe de la Banque mondiale, Mme Kristalina Georgieva et modératrice de cette conférence, « méritent bien d'être connues de tous, pour servir d'exemple ».