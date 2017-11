Mauritanie: Le Président de la République participe à la cérémonie d'ouverture du Forum Mondial de la Jeunesse à Sharm El Sheikh

La station balnéaire de Sharm El Sheikh a vu, dimanche soir, la cérémonie d'ouverture du Forum Mondial de la Jeunesse avec la participation du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, et de plusieurs de ses homologues chefs d'Etat du monde et de représentants d'organisations et d'institutions intéressées par la promotion de la jeunesse et la dynamisation du rôle de celle-ci.

A ce Forum participent environ 3000 jeunes (garçons et filles) de plus de 113 nationalités des différentes contrées du monde et 52 délégations officielles de divers domaines en vue de débattre des questions qui préoccupent le monde et de poser, en toute liberté et transparence, leurs idées afin que le Forum Mondial de la Jeunesse soit une rencontre des peuples aimant la paix et soutenant le développement et la complémentarité des civilisations et une aire d'éclosion du génie créateur de la jeunesse.

A cette occasion, la ville magique de Sharm El Cheikh a revêtu ses meilleurs habits pour accueillir cette manifestation sous le haut patronage du Président égyptien Abdel Fattah Sissi.

Le Président de la République s'est prêté à la séance photo avec les dirigeants des Etats et les invités à ce Forum avant de prendre place aux côtés des présidents égyptien M. Abdel Fattah Sissi et palestinien, M. Mahmoud Abass, au milieu de la salle minutieusement préparée pour abriter cette manifestation jeune par excellence et qui exprime un attachement indéfectible aux valeurs de paix et de développement, à la créativité et à la lutte contre la pauvreté, le sous développement, l'extrémisme et le fanatisme .

Les activités du Forum ont commencé par des chants reflétant la diversité qui caractérise cette manifestation mondiale.