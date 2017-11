Congo-Brazzaville: Basketball - Entraîneurs et arbitres de la Ligue de Brazzaville haussent leurs connaissances

Les cadres techniques de la discipline ont suivi un séminaire, du 31 octobre au 5 novembre au gymnase Michel-d'Ornano, pour leur épanouissement individuel et collectif.

L'organisation de la formation, a souligné Fabrice Makaya Mateve, le président de la Ligue de Brazzaville, est un acte qui renforce la volonté et la vision du bureau exécutif de cette Ligue à moderniser la pratique du basketball.

Ce séminaire de renforcement des capacités des entraîneurs, arbitres et officiels de table de marque, lancé depuis le 31 octobre, était essentiellement consacré à l'interprétation des règles de jeu. En dehors de la psychologie de l'arbitrage et du management, plusieurs thèmes ont été développés dont le coaching animé le dernier jour par Phillipe Mahoungou, président de l'Amicale des entraîneurs de basketball du Congo. L'objectif principal était de renforcer les capacités des coaches en vue d'améliorer leur travail.

Dans les détails, il a insisté sur les qualités d'un coach, les attitudes que celui-ci doit avoir pendant et après le match. « On a reprécisé les relations d'un coach avec les joueurs, et également les relations du coach principal avec son adjoint, parce que cela cause beaucoup de problèmes. En dehors du séminaire, il faut que les contacts demeurent. Le coach c'est le chef d'orchestre d'une équipe. Le match peut se gagner ou se perdre grâce ou à cause de lui. On a des jeunes qui viennent coacher. Il leur manque énormément de choses », a expliqué Phillipe Mahoungou.

Au terme des cinq jours de riches échanges entre les anciens et les jeunes entraîneurs et arbitres, le souhait des cadres du basketball est de voir leur discipline évoluer en s'appuyant sur les règlements techniques. « Je vous adresse mon encouragement pour l'assiduité dont vous avez fait montre tout le long de ces 5 jours. Chers stagiaires, sachez donc faire bon usage des enseignements reçus afin qu'ensemble, main dans la main, nous puissions œuvrer au renouveau du basketball dans notre département », a précisé Fabrice Makaya Mateve. Un défi que les stagiaires ont promis de relever car à l'issue de cette formation, la Ligue de Brazzaville dispose désormais d'une élite des cadres techniques de basketball.