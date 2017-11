Congo-Brazzaville: Ohada - Des comptables locaux édifiés sur les normes IFRS

Le nouveau référentiel comptable sera au menu de la session de renforcement des capacités des responsables administratifs et financiers ainsi que des experts comptables, prévue du 16 au 18 novembre à Brazzaville.

Les nouvelles normes IFRS (entreprises cotées et entités procédant à un appel public à l'épargne) entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2018 dans tous les pays membres de l'Organisation pour l' harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada).

En effet, des changements majeurs ont été opérés dans le nouvel acte uniforme de l'Ohada relatif au droit comptable et à l'information financière. Ces réformes portent essentiellement sur les comptes personnels et sociaux des entités, ainsi que les comptes consolidés et les comptes combinés applicables un an après.

La session de renforcement des capacités, initiée par le cercle « Gestion & Développement » et le cabinet d'expertise comptable JPI, est destinée aux coordonnateurs de projets ; experts comptables ; auditeurs et contrôleurs de gestion ; agents et inspecteurs des impôts tout comme ceux du Trésor public ; banquiers ; promoteurs des écoles de formation technique et professionnelle ; enseignants chercheurs, etc.

Cet atelier de trois jours, organisé sur le thème : « Comment basculer du Syscohada au Syscohada révisé : principes de base, illustrations et cas pratiques », permettra aux participants d'effectuer la première application du nouvel acte uniforme qui consiste à basculer de l'ancien référentiel pour les entités créées avant la réforme. L'objectif de cette session, d'après les organisateurs, est de donner aux participants les rudiments nécessaires à une meilleure appropriation du nouveau système comptable Ohada (Syscohada révisé), adopté le 26 janvier 2017 à Brazzaville, lors de la 43e session du Conseil des ministres des dix-sept pays membres.

De même, elle leur permettra d'enregistrer toutes les opérations courantes et spécifiques, conformément à la nouvelle règlementation comptable ; de préparer et présenter les états financiers selon le Syscohada révisé et de renseigner les notes annexes.

Réputées difficiles à appliquer dans les petites et moyennes entreprises, les normes IFRS ont été mises en place en 2005 par le bureau des standards comptables internationaux, afin d'instaurer un modèle comptable harmonisé propice aux échanges internationaux et à la gestion des groupes transnationaux.