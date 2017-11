Congo-Brazzaville: Affaires - Le club des Étoiles veut faire naître des synergies entre les entrepreneuses congolaises

« Nous pouvons avoir le désir d'entreprendre mais nous ne disposons pas de toutes les clés pour y parvenir. Chaque expérience réussie ou pas qui est partagée permet de faire naître un projet, de le développer et de le consolider », s'enthousiasme-t-elle. A terme, Corine Marteau souhaite mettre en place un réseau des entrepreneuses congolaises de l'extérieur. « Ce réseau pourra mutualiser les forces et les compétences avec celles qui ont des structures sur place pour mieux faire face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontées lorsque nous souhaitons créer des entreprises au pays ou les pérenniser », projette-t-elle.

Selon elle, le networking revêt une importance capitale pour la réussite de son projet entrepreneurial. « Lorsqu'une femme s'allie avec d'autres qui disposent de qualités ou de techniques différentes des siennes, elle sait qu'elle multiplie ses chances de réussite, notamment dans une phase de création et de développement d'entreprise », souligne Corine Marteau. Les femmes peuvent notamment trouver, grâce au networking, des ressources essentielles par la mise en commun des expériences des unes et des autres.

L'événement est ouvert spécifiquement aux porteuses de projets de tout âge, car selon les organisateurs, celles-ci rencontrent des défis spécifiques dans la création d'une entreprise. « Les difficultés entrepreneuriales sont plus importantes pour les femmes que pour les hommes car elles cumulent plusieurs rôles à grandes responsabilités au sein de la famille », justifie Corine Marteau ajoutant que « lorsqu'une femme a un projet, elle est bien plus rarement prise au sérieux que lorsque ce projet est proposé par un homme ! ».

Convivialité et échange seront les maîtres mots de l'initiative organisée par le club des Etoiles que dirige Corine Marteau, après la première édition, en janvier dernier, du Congo au féminin. « L'idée maîtresse de nos rencontres est de réunir les entrepreneuses d'ici et du Congo-Brazzaville afin de s'enrichir mutuellement de nos expériences », explique-t-elle.

