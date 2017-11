Cote d'Ivoire: Grand banditisme - De l'évasion du palais de justice au braquage du fourgon de la Sotra

Après leur forfait et l'échec de l'attaque du magasin à Saint Michel Adjamé, la bande se disperse. Le chef du gang, Sidibé Kalifa alias Saha, et Koné Abdoul Aziz trouvent refuge à Téguéla, dans la région de Séguéla. Les investigations des forces de sécurité permettent de les localiser en ces lieux.

La bande est aux abords du lieu du crime. A 8 heures, le complice donne l'alerte. Les bandits simulent un accident et cognent le fourgon de la Sotra à l'arrière. Le reste se passe très vite, et les 23 millions de recettes que partait mettre en lieu sûr les agents de la Sotra sont emportés.

Le 8 août 2017, alors qu'ils sont extraits de la Maca pour être entendus par des juges, Sidibé Kalifa alias Saha, l'un des détenus, informe ses compagnons que son frère ainé Sidibé Kassim, aidé de ses complices, un certain Youssouf alias Zulu et le vieux Zombra Seydou, gardien du palais de justice du Plateau, ont organisé une opération d'évasion.

