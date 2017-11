Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Des Awards pour célébrer les meilleurs acteurs

A l'initiative de l'Ong "Lueur d'espoir", un dîner-gala portant sur la sécurité routière se tiendra le 25 novembre, à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan Cocody.

« A l'instar des soirées de bienfaisance, au sortir de cette cérémonie, nous allons faire des dons en médicaments et en vivres aux victimes et à leurs familles, à travers la prise en charge des opérations chirurgicales les plus onéreuses des victimes vulnérables.

Parce que nous avons été victime et connu cette expérience douloureuse qui n'épargne personne, nous nous sentons les mieux placés pour agir. Et il en sera ainsi chaque fois que nous en aurons l'occasion ».

En effet, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée samedi, Dénis Topka, président de cette Ong, a soutenu que les Awards de la sécurité routière visent à distinguer les acteurs du marché des assurances, des banques qui les accompagnent, du transport, de la régulation de la voie publique, de la santé, principalement dans la prise en charge des victimes des accidents de la voie publique et du travail et partant du respect de leurs droits.

Il s'agit de primer les meilleurs acteurs et initiatives au cours de l'année 2016-2017. Pour cette première édition, le thème retenu est ainsi libellé : « Ensemble pour une nouvelle vision de l'assurance dans les transports ». Un thème qui met en évidence les assureurs, les transporteurs et les automobilistes.

« Les accidents de la route entraînent des pertes économiques considérables pour ceux qui sont victimes, leurs familles et le pays dans l'ensemble.

Ces pertes proviennent du coût des traitements et des pertes en productivité pour ceux qui restent handicapés à la suite de leurs blessures ainsi que les membres des familles qui doivent très souvent interrompre leur travail ou leurs scolarités pour s'occuper des blessés.

Les Awards de la sécurité routière viennent faire la promotion du triptyque innovation, qualité et excellence dans les prestations des acteurs de la sécurité routière », a-t-il expliqué.µ

La sélection des lauréats a été faite sur la base d'une étude menée depuis plus d'un an auprès de la population, sur un échantillon de 4000 individus victimes, parents de victimes, automobilistes et passagers.

C'est bien aussi le sens de cette cérémonie et de bien d'autres à venir.