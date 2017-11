Le laboratoire pharmaceutique belge Gsk Vaccines veut poursuivre son partenariat avec la Côte d'Ivoire par le biais de l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP), afin d'élargir l'accès à ses vaccins dans le pays, mais aussi partout dans le monde.

L'objectif est d'améliorer la prévention des maladies évitables en prenant en charge le maximum de personnes.

De nombreux pays comme la Côte d'Ivoire font encore face à un taux de mortalité infantile très élevé. D'après Gavi, l'Alliance du vaccin, ce taux est de 93 pour 1000 chez les enfants de moins de 5 ans.

Malgré les efforts déjà consentis par le gouvernement ivoirien (notamment par le biais de programmes comme l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite de l'OMS qui a fait baisser le nombre des cas de 99%).

Beaucoup reste à faire pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement. Surtout quand on se réfère aux statiques réalisées par l'Organisation mondiale de la Santé OMS.

L'organisation estime que, chaque année, les vaccins évitent plus de 3 millions de morts et que 750 000 enfants n'auront pas de maladies graves grâce à la vaccination. En effet, après l'accès à l'eau potable, ce sont les vaccins qui ont la plus grande influence sur la réduction de la mortalité.

Pour Pierre-Yves Jeholet, Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche et de l'Innovation : «Lorsqu'une société comme GSK Vaccines, qui développe et produit des vaccins en Wallonie, contribue par la vaccination à la prévention des maladies en Afrique, nous devons être à leurs côtés.

Nos entreprises exportatrices sont les premières ambassadrices d'un savoir-faire wallon et contribuent positivement à l'image de la Belgique à travers le monde. »

Rappelons que la Princesse Astrid et GSK sont venus en Côte d'Ivoire pour sensibiliser à la vaccination,le 24 octobre 2017 la Princesse Astrid, plusieurs représentants politiques belges et l'entreprise pharmaceutique GSK ont visité l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP) situé à Abidjan (capitale de la Côte d'Ivoire) et dont la mission est de développer des actions de santé publique adaptées aux conditions spécifiques du pays.

Ils y ont discuté avec les autorités ivoiriennes du rôle majeur joué par la vaccination dans la prévention des maladies.

GSK est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des vaccins dont elle assure la recherche, le développement et la production.

Nous avons 14 candidat vaccins en développement et comptons un large portefeuille de 41 vaccins permettant de protéger contre des maladies telles que l'hépatite A, l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la polio, la typhoïde, la grippe et la méningite bactérienne.

Au niveau mondial, nous comptons plus de 16,000 employés qui contribuent à produire chaque jour plus de 2 millions (2.3) de doses de vaccins pour les populations de 166 pays.