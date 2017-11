Cote d'Ivoire: Plan national de développement - Les grands projets publics exécutés à 70 % pour 2016

D'où la mise en place diligente du fonds d'études pour plus d'efficacité à l'entrée des projets. Ont également été relevés les difficultés de mobilisation des ressources de contreparties, la faible contribution des entreprises locales, de consultants et la non-opérationnalisation du contrat de performance des coordonnateurs.

À cela s'ajoutent la faible appropriation des procédures de passation des marchés, le manque de plan pour lesdits marchés et de guide pour les nouveaux projets, mais également la longueur des procédures internes des partenaires techniques et financiers.

Le recul du taux d'exécution des projets est dû au retard accusé dans l'attribution de certains marchés et dans la réalisation d'un certain nombre de projets d'infrastructures, dans la purge de certains droits coutumiers qui conduit à l'indisponibilité de quelques sites industriels et au manque d'expertise particulière dans l'élaboration de projets précis, selon la ministre Nialé Kaba du Plan et du Développement.

Et de préciser que cet accord est compatible avec les engagements dans le cadre du programme économique et financier en cours avec le Fonds monétaire international (Fmi).

