Maroc: Ouarzazate, une destination en vogue pour les stars et producteurs de cinéma

La ville de Ouarzazate est une destination privilégiée par les producteurs et les cinéastes du monde pour le tournage de leurs films, écrit le Financial Times dans un spécial consacré au Maroc.

Situées aux portes du désert, Ouarzazate et sa région ont fait le tour du monde des petit et grand écrans, indique le journal, précisant que cette ville mythique continue de séduire les metteurs en scène qui profitent des grands espaces dans le sud du pays et d'un climat unique que bon nombre de directeurs photo recherchent pour signer l'atmosphère de leurs films.

Considérée comme la capitale marocaine du cinéma et la Hollywood d'Afrique, cette ville possède plusieurs studios de cinéma dont notamment "l'Atlas Corporation Studio" et studio "Kanzaman", souligne la publication anglaise. Dans les studios de cette ville ont été tournés les films les plus connus et les plus primés du monde comme Kingdom of Heaven, Game of Thrones, Laurence of Arabia, Oedipus Rex, les Dix commandements ou encore Gladiator, indique le journal.

L'an dernier, les tournages de productions cinématographiques et télévisées étrangères ont rapporté au Maroc 33 millions d'euros, déclare le directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Sarim Fassi-Fihri au FT.

Et d'ajouter que les réalisateurs étrangers choisissent le Maroc pour le tournage de leurs films en raison de la stabilité du pays, ses techniciens hautement qualifiés, ses prix compétitifs et sa proximité d'Europe. Pour faire face à la rude concurrence que connaît ce marché, le gouvernement marocain a adopté un projet de décret instituant une subvention pour les productions cinématographiques étrangères tournées au Maroc dans le but d'augmenter leur nombre, précise le directeur du CCM.

Cette mesure fiscale permettra aux sociétés de production de récupérer 20% de leurs dépenses faites lors du tournage d'un film ou d'une série au Maroc, explique-t-il. Dès l'entrée en vigueur de cette mesure, les représentants marocains du secteur espèrent ainsi tripler le nombre de productions cinématographiques tournées au Maroc qui offre aux réalisateurs et aux directeurs de la photographie des décors naturels ou architecturaux qui conviennent à de multiples genres et types de tournage, relève le Financial Times.

Tous ces facteurs font que les sociétés cinématographiques internationales sont de plus en plus nombreuses à choisir le Maroc comme destination pour l'exécution de leurs productions, ce qui contribue au développement du secteur du cinéma et soutient l'économie du pays. A rappeler que le Maroc avait été élu en 2015 par le quotidien britannique Gardian, deuxième meilleure destination mondiale pour les tournages de films.