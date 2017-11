Ile Maurice: Yerrigadoogate - «Rahim était libre de récupérer son téléphone n'importe quand», indique Yasin Denmamode

Chose que nie en bloc le journaliste qui a fourni des détails aux enquêteurs en présence d'un de ses avocats, Me Hisham Oozeer. «D'ailleurs, Abdool Rahim était libre de récupérer son portable n'importe quand », indique le journaliste. «A partir de maintenant, je laisse la police faire son travail. Il faudra revenir ici pour la suite. Mais une fois de plus, je rentre chez moi, libre », affirme Yasin Denmamode.

Yasin Denmamode a indiqué aux enquêteurs que Husein Abdool Rahim lui avait volontairement remis son téléphone pour effectuer des réparations. Mais depuis, le dénonciateur de Ravi Yerrigadoo a changé sa version et accuse Yasin Denmamode, ainsi que Nad Sivaramen et Axcel Chenney de complot dans l'affaire Yerrigadoogate. Par la suite, il a aussi déclaré aux enquêteurs du CCID que Yasin Denmamode lui a volé son téléphone.

