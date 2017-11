Maroc: Onzième édition du Festival International du safran de Taliouine

Le Maroc est le quatrième producteur mondial, l'Espagne et la Suisse sont ses premières destinations

La onzième édition du Festival international du safran a été organisée du 30 octobre au 5 novembre 2017 à Taliouine (province de Taroudant) sous le thème : « La valorisation du safran, un levier de développement territorial durable ».

Le festival est organisé sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, par l'Association du Festival du safran et la Fédération interprofessionnelle marocaine du safran (FIMASAFRAN) en partenariat avec le Conseil provincial de Taroudant, le Conseil municipal de Taliouine, les Chambres régionales d'agriculture de Souss-Massa et de Draâ-Tafilalet et les services provinciaux de Taroudant.

L'organisation de cet évènement est l'occasion de célébrer le développement de la culture du safran et de s'arrêter sur l'évolution et les performances réalisées par la filière depuis le lancement du Plan Marc Vert. Il s'agit également de mieux faire connaître cette épice rare, à haute valeur commerciale, connue pour ses vertus médicinales, pour en faire un vecteur de développement socio-économique des populations locales.

La filière du safran bénéficie d'un appui et des incitations de l'Etat dans le cadre du contrat-programme safran conclu entre l'Etat et la Fédération interprofessionnelle marocaine du safran (FIMASAFRAN) pour la période 2012-2020, qui prévoit l'augmentation de la surface plantée de 610 ha à 1350 ha, le renforcement de la production, l'amélioration de la qualité, l'augmentation de la quantité du safran traité et conditionné ainsi que l'augmentation des exportations.

Au Maroc, la culture du safran s'étend sur une superficie de l'ordre de 1.650 ha localisée essentiellement (plus de 95% des superficies cultivées au Maroc) au niveau de la région du Souss-Massa et concerne deux zones principales ; la zone de Taliouine (province de Taroudant) et la zone de Taznakht (province d'Ouarzazate). En 2016, la production enregistrée a atteint 5.300 kg avec un rendement de l'ordre de 3,21 kg/ha. Le Maroc est quatrième producteur mondial et l'Espagne et la Suisse sont les premières destinations du safran de Taliouine.

La culture du safran joue un rôle socio-économique important, permettant la valorisation des terroirs des régions de production et génère un revenu supplémentaire aux populations rurales. C'est une plante qui s'adapte facilement aux conditions climatiques des zones arides et semi-arides et s'insère dans un système agro-pastoral de subsistance. Elle est même considérée comme culture alternative pour une meilleure diversification de la production agricole.