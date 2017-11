Cameroun: On célèbre 500 ans de protestantisme

Le révérend Dossou explique que le texte rappelle la loi et ramène l'Homme à l'essentiel : la foi. Il a exhorté les fidèles à continuer la réforme par l'unité du corps du Christ : l'unité de l'Eglise en interne et l'unité des églises entre elles. Le pasteur invite les différentes communautés à « être une église ensemble ».

Le pasteur a invité les ouailles à saisir le prétexte de la commémoration pour visiter, chacun, son propre parcours. Ses devoirs envers Dieu et envers son prochain. Le texte de Deutéronome 8 :1-11 qui a sous-tendu la prédication s'appuyait sur le thème du jubilé qui se célèbrera durant une année et dont le culte d'hier inaugurait le lancement.

Ce 31 octobre 2017 à la paroisse Adna de Rue CEPER Yaoundé, la communauté protestante s'en souvient et commémore le 500e anniversaire de la Réforme. La foule qui a accouru est bigarrée et dans cette diversité, presbytériens, évangéliques, baptistes, luthériens ont pour point commun, d'être protestants. « Fêter le 500 e anniversaire de cet événement est une grâce ».

