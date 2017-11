Cameroun: Coupe de football - Un air de derby en finale

Au-delà de ces données comparatives, pour leur deuxième expérience respective, les deux équipes voudront sauver une terne saison en Elite one. Les poulains de Faustin Domkeu et leurs soutiens voudront oublier la dernière confrontation contre l'équipe de Loum en championnat, le 3 septembre dernier.

Des premières expériences qui connurent des saveurs opposées. En 2012, face à Unisport de Bafang, New Stars de Douala tombait sur le score de 2-0. Un résultat qui a sanctionné trois ans plus tard, la victoire des fringants garçons du département du Moungo contre la Panthère sportive du Nde.

Pour l'édition 2017 de la finale de la coupe du Cameroun, l'affiche nous présentera un derby régional du Littoral, délocalisé au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. New stars de Douala et l'Union des mouvements sportifs de Loum, deux équipes qualifiées en fin de semaine dernière au stade de la Réunification de Douala.

Ums de Loum et New stars de Douala ont validé le weekend dernier leur ticket pour la finale de la compétition.

