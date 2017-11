Maroc: Notre collègue Noureddine Karam n'est plus

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de notre collègue et ami Noureddine Karam. L'animateur de l'émission "Entre Nous" sur Radio 2M a rendu l'âme, dimanche à Casablanca, à l'âge de 49 ans, d'une crise cardiaque. Noureddine Karam s'est très vite créé un fan club, grâce à un vrai sens de l'écoute et un bel esprit d'analyse.

Depuis l'annonce de son décès, de nombreux collègues et amis de l'animateur ont partagé leur émotion sur les réseaux sociaux: «Mon collègue à RadioMars et ami dans la vie Noureddine Karam n'est plus ! Il est parti très jeune son cœur si fragile a cédé», a tweeté Aziz Daouda, le directeur technique de la Confédération africaine d'athlétisme. «Il était le plus heureux des hommes après la victoire du WAC. Il a fait un post il y a encore quelques heures. C'est à peine croyable. Tu es parti trop tôt cher collègue. Ta voix, ta joie de vivre et ta bonne humeur resteront à jamais dans nos cœurs», a pour sa part écrit la chanteuse et journaliste Jihane Bougrine sur son compte Facebook.

Sa voix qui accompagnait les noctambules tous les soirs, du lundi au vendredi, de 22h à minuit, manquera certainement au champ médiatique marocain.

A Dieu camarade...

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ...