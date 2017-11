Cameroun: La Diaspora Patriotique Camerounaise réussit sa contre-célébration des 35 ans de règne de M. Biya au Cameroun

Les Responsables de la Diaspora Patriotique Camerounaise se sont données rendez-vous devant les différentes Ambassades du Cameroun pour remettre leur mémorandum aux autorités diplomatiques qui à leur tour devraient se charger de le transmettre à Mr Biya.

Ce mémorandum, faut-il le rappeler, appelle l'attention du Président de la République sur le danger qu'il fait courir à notre pays tout entier en croyant mâter dans le sang les citoyens camerounais des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest qui ont demandé pacifiquement, et ce depuis bientôt un an, une relecture des institutions afin de mettre le pays sur les rails de l'État de droit et ainsi procéder à une refondation de l'action publique au Cameroun.

Paris

À la seule vue des Patriotes venus porter le mémorandum, ce fut un branle-bas au 73 de la rue d'Auteuil dans le 16e arrondissement à Paris. Les grilles et les portes ont été rapidement verrouillées et l'activité interrompue à l'occasion, au point où ce sont les seules autorités militaires qui étaient restées surplace qui ont finalement décidé de récupérer le mémorandum.

Car la police française sollicitée à l'occasion leur avait répondu, selon certaines indiscrétions, que les Gars du Général Wanto sont identifiés comme étant très responsables et pacifiques dans leurs revendications, raison pour laquelle elle n'a pas jugé nécessaire d'effectuer le déplacement. Leurs propos s'avéreront plus tard très justes, d'autant plus que ce sont ces Responsables de la Diaspora Patriotique qui ont rassuré les agents consulaires en leur demandant de continuer en toute quiétude leurs activités.

Ainsi donc les responsables du FORUM des Camerounais de la Diaspora Patriotique se sont assurés que leur message avait été bien reçu avant de quitter les lieux quelques heures plus tard.

USA

Notons que cette journée aura également été ponctuée par la double manifestation des 05 novembre devant la maison Blanche et 06 novembre devant l'Ambassade de Washington, sous la conduite du Père Ludovic Lado, Coordinateur Général du FORUM DE LA DIASPORA PATRIOTIQUE, du Professeur Jean Bosco Tagne et Napi Tagnidoung.

Belgique, Allemagne, Côte d'Ivoire

La manifestation de Bruxelles emmenée par le Dr Essoh Moïse avec Marcel Tchangué à ses côtés, Genestar Priso se chargeant des manifestations en Côte d'Ivoire.

Dr Tene Sop et Etah Ewane ont pris les devants à Berlin, Eric Acha à Londres pour transmettre un mémorandum autant qu'à Pretoria, pendant qu'à Ottawa Guy Simon Ngakam bouclait la boucle.

Washington, Paris, Bruxelles, Berlin, Londres, Pretoria, Ottawa, Abidjan, le 06 novembre 2017

POUR LA DIASPORA PATRIOTIQUE

Le Comité de Suivi