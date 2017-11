Mali: Développement industriel - La tutelle présente un livret sur la vision présidentielle

A ce sujet, le ministre du Développement industriel a rappelé ce vœu du président IBK, lors du coup d'envoi du compte à rebours du forum « Investir in Mali » indiquant qu' « il faut une transformation structurelle de notre économie pour plus de valeur ajoutée et emplois-jeunes. Notre pays a trop souffert de l'exportation de ses produits. C'est pour cela que nous pensons qu'il est temps, que nous songions à les transformer sur place ; in situ, pour que ce faisant, les déperditions soient moindres.».

Selon le ministre Mohamed Aly Ag Ibrahim, ce document, passe en revue les extraits de discours présidentiels, les mots du Premier ministre et du ministre du Développement industriel, les carnets de MDI et les témoignages. Il trace aussi les projets industriels potentiels par région ; des réformes majeures en perspective comme la loi sur les zones économiques spéciales, le programme prioritaire d'aménagement de zones industrielles. Parmi les réformes envisagées pour booster notre industrialisation, il y a l'amélioration de l'accès des PME-PMI locales à la commande publique ; la mise en place d'un centre d'incubation d'entreprises de transformation agroalimentaire.

.Le livret fait le point des chantiers prioritaires ouverts dans le cadre du développement industriel au Mali, ainsi que des perspectives à court et moyen termes. Ce livret lève aussi un coin de voile sur les nombreux acteurs anonymes qui contribuent chaque jour, avec dévouement et abnégation, au tricotage fastidieux de chaque fibre de notre tissu industriel.

