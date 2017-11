Egypte: Lancement de l'enseigne "Attijariwafa bank Egypt"

L'enseigne Attijariwafa bank Egypt a été lancée, récemment au Caire, après l'acquisition totale par le Groupe Attijariwafa bank du capital de Barclays Bank Egypt en mai dernier.

"Dans le cadre de l'acquisition du capital de Barclays Bank Egypt, par le Groupe Attijariwafa bank le 3 mai 2017, il a été procédé au lancement de la nouvelle enseigne Attijariwafa bank Egypt et au changement du nom de la banque et son label dans toutes ses transactions et ses 55 agences qui couvrent la majorité des villes et gouvernorats d'Egypte", indique un communiqué du Groupe Attijariwafa bank.

Le lacement de la nouvelle enseigne en Egypte contribuera au renforcement de la présence d'Attijariwafa bank dans la région, a souligné le PDG du Groupe, Mohamed El Kettani, cité par le communiqué.

"Le marché égyptien est vraiment prometteur à la lumière des efforts du gouvernement pour améliorer le climat des investissements", a ajouté M. El Kettani, soulignant la mise en place d'une stratégie intégrée afin d'accroître le nombre de la clientèle, renforcer l'échange commercial et les relations économiques entre l'Egypte et le Maroc et poursuivre l'action du Groupe pour plus d'extension au niveau régional et mondial.

Pour sa part, rapporte la MAP, Hala Sakr, membre déléguée à Attijariwafa bank Egypt a mis l'accent sur la stratégie ambitieuse de l'établissement dans le marché égyptien qui répond aux différents besoins des clients et des employés.

Le Groupe entamera prochainement sa stratégie sur le marché égyptien selon le calendrier prévu après l'acquisition, indique la même source, mettant l'accent sur un plan ambitieux qui s'étend sur cinq ans et inclut les axes de soutien et les cadres institutionnels qui garantissent à la banque une position distinguée sur le marché bancaire sur la base de services bancaires uniques, l'expertise et le professionnalisme de la banque.

Créée en 1904, Attijariwafa bank est un groupe financier leader en Afrique qui offre une variété d'activités dont les services bancaires aux entreprises, ainsi qu'une gamme spécialisée de services financiers et d'assurance.

Attijariwafa bank est implantée dans 26 pays avec 4.090 agences et emploie plus de 19.400 employés au service de plus de 8,8 millions de clients.