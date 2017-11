Sénégal: Championnat 2017-2018 (L1) - Diaraf-Diambars, premier choc de la saison

Le président de Ngb Niary Tally et par ailleurs premier vice-président de la Lsfp, rappelle dans la foulée, la tenue du Trophée des champions, le 18 novembre prochain au stade Caroline Faye de Mbour. Génération Foot, champion en titre et le Stade de Mbour, détenteur de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football professionnel, se feront face dans ce challenge. En Ligue 2, l'Us Gorée va tenter de bien démarrer sa remontée en recevant d'entrée les étudiants du Dakar Université Club (Duc). A Saint-Louis, Ndar Gueth reçoit Keur Madior, Yeggo en fait autant pour Ej Fatick.

