Le Raja a chuté à domicile face au CAK sur le score de 2 à 1, dimanche soir en match comptant pour la 7è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Le club casablancais a ouvert le score par Abdelilah Hafidi (57e) avant que Youssef El Omari n'égalise pour les visiteurs (91e). Le Francais d'origine sénégalaise Saer Sene a offert le but de la victoire au CAK au temps additionnel (90è+4). Au classement, le RCA est toujours 2e (11 pts), tandis que le CAK rejoint à la 6e place le trio FUS-KACM-OCK (9 pts).

A propos du club de l'OCK, il s'est imposé à domicile face au FUS sur le score de 2 à 1, dimanche soir au Complexe OCP. Les réalisations des locaux ont été inscrites par Zouhair Moutarajji (47e) et Aymane Houssouni (74e), alors qu'Ibrahim El Bahraoui a marqué l'unique but des visiteurs (78e).

Le club de la capitale concède ainsi sa première défaite de la saison après trois victoires consécutives, alors que l'OCK a signé sa deuxième victoire de la saison (contre 3 nuls).

Toujours dimanche au stade Mimoun El Arsi, le CRA et le DHJ se sont quittés sur un score de parité (2-2). Les buts des locaux ont été signés par Mohamed Saidi (66è) et Morgan Betorangal (78è), tandis que ceux des visiteurs ont été signés Bilal Megri (2è, pen) et Younes Hawassi (5è).

Après ce match nul, le DHJ rejoint le Raja de Casablanca en deuxième position avec 11 points, tandis que le CRA (5 points) occupe la 13è place avec la RSB, exempte lors de cette journée en raison de l'engagement du Wydad en finale de la Ligue des champions.

Quant à l'AS FAR, qui recevait au Grand stade de Marrakech, elle s'est imposée par 1 à 0 face au Moghreb de Tétouan. Les réalisations des Militaires ont été l'œuvre de Ayoub Amloud à la 60è minute de jeu et Mustapha El Youssfi à cinq minutes de la fin du match. Cette victoire, la deuxième consécutive, permet aux représentants de la capitale de se hisser à la 5ème place avec 10 points. Pour le MAT, auteur d'un nul et cinq défaites cette saison, la situation se complique davantage en bas du classement (15è avec 1 pt).

Samedi, l'IRT a été tenu en échec à domicile par le HUSA (2-2). Le début du match était à l'avantage des protégés de Badou Zaki grâce à Mehdi Naghmi (38ème), mais les Gadiris ont rétabli la parité avec deux buts en deux minutes signés Badr Kachani (82ème) et Karim Berkaoui (84ème).

Touchés dans leur amour propre, les joueurs de l'IRT ont intensifié la pression sur l'adversaire pour obtenir au moins le nul. Un objectif obtenu dans l'ultime souffle du match par Oussama Gharib (90+1ème).

Au classement, le Hassania conserve les commandes avec 12 points, alors que l'IRT est 10è avec 8 points.

Le bal de cette journée a été ouvert vendredi par la rencontre entre promus, le RAC et le RCOZ. Et c'est le Racing qui est parvenu à signer sa première victoire dans la cour des grands, scellant le sort de cette partie, qui s'était déroulée au stade de l'Etoile club à Casablanca, sur le score de 3 à 1.

Les visiteurs ont ouvert le score à la 47è minute par le biais du Malien Mamadou Sidibe, avant qu'Amine Dghoughi n'égalise pour les Casablancais à la 65ème minute de jeu. Chihab Fellat (69è) et Youssef Zghoudi (90è+4) ont doublé et triplé la mise pour le RAC.

Au classement, le RAC se hisse à la 12è position avec 6 unités, tandis que Rapide Oued Zem chute à la 11ème place avec 8 points.