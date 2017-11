Cameroun: Préparation du CHAN 2017 - Lions A' assurent

Vendredi dernier, deux joueurs locaux : Frantz Pangop (Union sportive de Douala) et Alphonse Tientcheu (Eding Sport de la Lékié) ont fait leur entrée dans la liste d'Hugo Broos, le sélectionneur national. Ils sont les uniques amateurs retenus pour préparer le match du 11 novembre prochain contre la Zambie, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018.

Il s'agissait de Bawak Etta, William Namedji, Paul Abouem et Otia d'Ums de Loum ; Junior Awono de Yosa ; Serge Andoulo et Ngoundo Kouoh Bille de New Stars. Ils sont 32 joueurs convoqués pour cette étape. Le groupe se retrouve quotidiennement au stade militaire. Le match amical contre Fauves Azur s'est préparé dans un contexte particulier.

Les Lions A' ont disputé leur deuxième match amical samedi dernier au stade militaire de Yaoundé. La sélection nationale des amateurs a dominé Fauves Azur de Yaoundé, un club qui évolue en division régionale dans le Centre, sur le score de 2 buts à 1. Une victoire qui succède au match nul, que les Lions A' avaient enregistré une semaine plus tôt contre As Fortuna (1-1).

