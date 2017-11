Cameroun: Concours de langue italienne - Cyr Franklyn Tazeunang Mdemaya lauréat

D'après Jocelain Arthur Sake Likale, directeur du centre linguistique Aquila, ce sont à ce jour plus de 700 étudiants camerounais qui apprennent la langue italienne au Cameroun. Ceci dans 10 centres, quatre universités (Maroua, Douala, Dschang et l'UCAC), trois lycées (Nkol-Eton, Anguissa et Bilingue d'application) et deux collèges (Vogt et Retraite).

Composés en majorité d'élèves et étudiants, les convives de l'ambassadeur ont exalté à l'excellence des relations entre les deux pays. Il n'y avait qu'à voir comment les différents orateurs camerounais notamment les responsables des différents centres linguistiques et même le nouveau recteur de l'université catholique d'Afrique centrale, le père Jean Bertrand Salla, maniaient la langue italienne avec dextérité.

