Sénégal: La fin des travaux de la station de Pointe Sarène prévue en 2019

Suite aux directives du chef de l'État lors du dernier conseil des ministres, la Sapco a décidé d'accélérer la cadence sur le projet d'aménagement d'une seconde station balnéaire à Pointe Sarène qui figure parmi les projets phares du Plan Sénégal émergent. Il fait partie des zones touristiques intégrées que l'État veut ériger dans le secteur du tourisme.

En ouvrant les travaux, le préfet du département de Mbour Saër Ndao a expliqué que le comité départemental de développement est une rencontre d'information et de partage sur le programme d'aménagement de base de la zone touristique intégrée de Pointe Sarène. Selon lui, il est normal que les acteurs, l'administration et la Sapco échangent sur ce qui sera fait pour être au même niveau d'information.

Bocar Ly, directeur général de la Société d'aménagement et de promotion touristique (Sapco) a présenté le projet. Il a déclaré que la rencontre a pour objet de lancer les travaux d'aménagement de Pointe Sarène. M. Ly a rappelé que le projet de Pointe Sarène a démarré par les travaux d'aménagement et il s'agit de les finaliser en réalisant les routes d'accès, l'adduction d'eau, l'assainissement, l'électrification et l'éclairage public.

Après la phase aménagement, suivra celle de développement. Trois contrats sont déjà signés, selon le directeur général de la Sapco qui souligne que ce problème des impenses ne se pose plus ; l'État ayant fini d'immatriculer ce site de 110 hectares. Il a ajouté que tous ceux qui avaient des propriétés sur le site ont le droit de réclamer leur dû en respectant les règles.

La phase de développement durera 12 mois plus une autre qui va durer 6 mois ; donc en 18 mois, les travaux de base seront terminés. Une 3ème phase permettra de mettre en place les infrastructures qui sortiront de terre d'ici à 2019. Les travaux lancé au cours du comité départemental de développement vont coûtaient 7 milliards. Le reste des travaux sera financé par l'État du Sénégal. Bocar Ly a soutenu que le site de Pointe Sarène sera qualitatif ; il se situe en bordure de mer au cœur de la Petite côte.

Attractif, il le sera aussi, étant distant de 100 kilomètres de Dakar par autoroute, à 25 kilomètres de Saly et à 40 kilomètres de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Le site jouxte une forêt de 2.500 hectares et un village de pêcheurs. En plus, des infrastructures hôtelières seront aménagées : un club sportif, un club festif, nautique, en plus des 120 villas à côté d'autres structures comme une pharmacie, une banque, des salons de coiffure, des boulangeries entre autres pour que le client qui arrive trouve sur place tout ce dont il a besoin.