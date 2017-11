Cameroun: Bernard Tchoutang dans "Le Boeuf-Bourguignon de Jacky Moiffo"

Plus tard, Bernard apprendra de la bouche un proche du Président de la République de son pays, que l'une des raisons de sa non sélection fut, entre autre, tribal. La seconde ayant été son soutien affiché en faveur d'Henri Depireux, sélectionneur des Lions, qui venait d'être limoger de manière arbitraire; Le Belge qui avait aussi fait l'objet de séquestration dans un palace de place où il était logé, ceci faute de paiement par la FECAFOOT(Fédération Camerounaise de Football).

Cette non sélection du travailleur acharné qu'il était eu pour conséquence la descente dans les rues de la capitale, et même en province, des suporters pour réclamer sa sélection, mais en vain.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.