Sénégal: Bby sur la sortie de Me Wade à Touba - « Une polémique inappropriée »

La coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » a publié une déclaration, hier, à la suite de la réaction de Me Wade. Dans le document, le groupe de la majorité déclare que Me Wade veut animer une polémique inappropriée à l'occasion de la célébration du Magal de Touba.

Selon « Bennoo Bokk Yaakaar », « la déclaration du président Wade dans les lieux saints de Touba a surpris plus d'un, puisque tendant à animer une polémique inappropriée à l'occasion de la célébration du 18 Safar, un moment de réunification des cœurs si cher aux musulmans et plus généralement à tous nos compatriotes ».

Selon Bby, le président Wade accepte désormais que les réalisations du président Macky Sall sont massives, et sur toute l'étendue du territoire. « Il reconnaît par ailleurs une croissance soutenue des exportations ce qui constitue un indicateur concret d'émergence », note Bby.

S'agissant de la dette, Bby ajoute que « notre pays est plus que jamais en deçà des critères de convergence de l'Uemoa qui stipulent qu'un pays peut emprunter jusqu'à 70 % de son Pib sans dérégler son équilibre macroéconomique ». Sur les chiffres évoqués par Me Wade sur la dette, Bby pense qu'ils sont exagérés d'autant plus que très récemment, le Sénégal a été bien noté par les agences spécialisées dont Moody's.

En quatre ans, le Sénégal est entré dans le cercle restreint des dix pays les plus réformateurs en Afrique, ajoute Bby. Il poursuit que le Fonds monétaire international (Fmi) vient de confirmer la viabilité et la crédibilité de notre cadre macroéconomique. « A ce jour, le solde pays du Sénégal se situe à plus 165 milliards de FCfa disponibles, alors que le président Wade affirmait qu'on ne pourrait pas payer les salaires en 2012 », explique Bby.

S'agissant de l'Assemblée nationale et de l'épisode de la plénière portant mise en place de la Commission ad hoc en charge de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababcar Sall, les députés de l'opposition se sont évertués à proférer des contre vérités, indiquent les alliées du chef de l'État.

Selon eux, le Groupe Libéral et Démocratique et les Non inscrits se sont réunis avant la plénière pour décider de bloquer le travail. Ils précisent que « l'article 75 du règlement intérieur qui parle de motions préjudicielles indique que celles-ci ne peuvent être proposées qu'après l'audition du rapport de la commission. Cette antériorité est précisée clairement à l'alinéa 2 de l'article 74 qui dit : « Tout d'abord, la plénière entend le rapport de la commission avant tout débat ».

La motion préjudicielle dès lors ne pouvait être présentée avant l'audition du rapport de la commission, explique Bby. S'expliquant sur la motion soumise au vote des députés, « Bennoo » souligne que 26 ont voté pour la motion et 116 contre. D'où son rejet en présence du député qui l'a déposé.

Vendredi, précise encore Bby, le président de l'Assemblée nationale, les deux présidents de groupes « Bennoo » et Liberté et Démocratie, et l'actuel président des Non-inscrits, Mamadou Diagne Fada, se sont réunis dans le bureau du président de l'Assemblée nationale pour l'installation de la commission, de la désignation de son président, de ses deux vices-présidents et de son rapporteur.

Enfin la lettre du procureur de la République adressée au procureur général près la Cour d'appel pour déclencher la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar Sall a été transmise au ministre de la Justice le 25 septembre et au président de l'Assemblée nationale, le 28 septembre 2017. Par contre, celle du député Issa Sall a été transmise bien après à savoir le 13 octobre 2017, révèle Bby. « Bennoo » conclut que « ce que veut l'opposition est que la majorité la suive dans sa logique alors qu'elle est minoritaire ».