Durant son magistère, a-t-il rappelé, le plateau technique des laboratoires a été relevé et le Service d'accueil des urgences réorganisé. Cependant, il a indiqué que des projets ont été ficelés sous son magistère, mais non encore réalisés. Ainsi, il dit laisser le soin à son successeur, qui a promis de faire dans la continuité, de les réaliser.

A son arrivée, a-t-il rappelé, il avait comme objectifs de faire en sorte que « Principal demeure un hôpital de référence sous-régionale », « d'assurer la veille technologique » et de « soutenir les forces de défense et de sécurité en temps de paix ou de conflit qui est notre raison première ». Pour cela, il a très vite procédé à l'élaboration du plan stratégique 2016-2020 de l'hôpital. Lequel a été validé par le Bureau organisation et méthode (Bom). Ce qui, a-t-il informé, a permis à l'hôpital de faire des économies considérables sur la gestion du carburant, de l'entretien et des services divers.

D'un pas cadencé, le médecin-général Bakary Diatta se dirige vers le pupitre pour prononcer son discours d'adieu. Il est accueilli par une salve d'applaudissements avant de tenir son dernier discours en tant que directeur général de l'hôpital Principal. Une foule nombreuse est venue assister à cette cérémonie d'adieu et à l'installation officielle du médecin-général Momar Sène. Le général Diatta est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Après deux ans de bons et loyaux services à l'hôpital Principal, il a tenu à partager, lors de son discours d'adieu, son bilan depuis qu'il a été porté à la tête de cette structure hospitalière en 2015.

