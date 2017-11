Ile Maurice: Escroquerie alléguée - Une veuve de 83 ans «doit» Rs 700 000 à la Sécurité sociale

Il semblerait ainsi qu'une erreur administrative serait à l'origine du contentieux. N'empêche que lorsque Marie Yolande Carnel martèle qu'elle n'est pas responsable de cette méprise et qu'elle ne détient pas la somme due, on lui fait comprendre qu'elle doit se trouver un avocat.

«Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre de la Sécurité sociale me convoquant à son bureau de Triolet», poursuit-elle. Vu son âge avancé et qu'elle ne sait pas lire, l'octogénaire s'y est rendue avec sa fille. Là, c'est la surprise. Une employée lui annonce qu'elle touchait la pension de son époux pendant tout ce temps, qu'elle avait omis de les prévenir de son décès et que cela était illégal. «Elle m'a dit que j'irai en prison, soupire-t-elle. Ce n'est pas normal, je n'y comprenais rien.» Elle a aussi reçu d'autres missives du bureau de la Securité sociale de Grand-Baie.

Cette somme représente 19 ans de pension de son défunt mari qu'elle aurait continué à percevoir. Or, la famille de l'octogénaire explique que celle-ci avait bien informé les autorités de la mort de son époux, en 1998. La veuve raconte qu'il y a 19 ans, elle avait elle-même déposé l'acte de décès de son époux au bureau de la Sécurité sociale de Grand-Baie. Elle s'attendait que les préposés fassent le nécessaire au sujet des pensions allouées aux veufs et veuves.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.