Ile Maurice: Partielle au n°18 - aucun désistement, les symboles alloués

Cette partielle fait suite à la démission de Roshi Bhadain du Parlement, en juin dernier, comme député de la circonscription n°18 et ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance. Le samedi 4 novembre, les politiciens de différents bords avaient déposé leur candidature au SSS de Sodnac, à Quatre-Bornes.

Mercredi 15 novembre, la Commission électorale aura une réunion avec les candidats et les Campaign Managers. Il s'agit d'établir des consignes pour le bon déroulement de la campagne électorale. Surtout après les récents incidents qui sont survenus. Le niveau de sécurité a d'ailleurs été rehaussé.

