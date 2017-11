Angola: Carlos Lamartine remporte le prix national de la culture et des ARTs dans la catégorie de musicale

Luanda — Considéré comme l'un des grands artistes de la musique angolaise, le musicien et compositeur Carlos Lamartine a été annoncé mardi à Luanda, lauréat du Prix national de la culture et des arts 2017.

Selon le jury du prix parrainé chaque année par le ministère de la Culture, ses compositions et interprétations sont basées non seulement sur la musique populaire urbaine, mais abordent aussi les genres satiriques et révolutionnaires, le folklore qui enrichissent et valorisent l'univers contemporain de la musique angolaise .

José Carlos Lamartine Salvador dos Santos Costa est né à Benguela le 29 mars 1943.

À l'âge de 71 ans, Lamartine a été un des fondateurs des groupes Os Kissuekeia et Macacos do Ritmo, devenant plus tard chanteur des Águias Reais.

Carlos Lamartine représente une génération qui a choisi comme principes de base de création artistique le traitement et la valorisation du chansonnier populaire, l'exaltation de l'histoire politique de l'Angola, la liberté, la célébration émotionnelle de l'indépendance et la défense des valeurs culturelles de l'africanité.

Carlos Lamartine a enregistré son premier single en 1970, sous le titre "Ngola", un album qui comprend les chansons "Bazooka" et "Jesus Dialá Uá Kidi".

Le dernier album de Carlos Lamartine s'intitule "Caminhos Longos", édité et publié en 2007.