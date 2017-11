Congo-Kinshasa/Guinée: Elim Mondial 2018 - Florent Ibenge revoit la liste de ses Léopards

Tous ces joueurs indisponibles seront remplacés par le gardien Nathan Mabruki (DCMP/ RD Congo), Yannick Bangala Litombo (AS V.Club/ RD Congo), Harrison Manzala (Amiens/ France), Jéremy Bokila Loteteka (Clu/Roumanie), Yeni Ngbakoto (Queens Park R./ Grande-Bretagne) et Mondeko Kevin (TP Mazembe/ RD Congo).

Le gardien Nicaise Kudimbana (Saint Gilloise/Belgique), le milieu de terrain Remy Mulumba (Ajaccio/France), et les milieux offensifs Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique), Gaël Kakuta (Amiens/France), Chadrac Akolo (VBF Stuttgart/Allemagne) et Jordan Botaka (Saint-Trond/Belgique) ont tous déclaré forfait pour cette rencontre déterminante, annonce la Fédération congolaise (Fecofa).

