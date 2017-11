Congo-Kinshasa: Mondial 2018 - Ibenge explique les forfaits enregistrés chez les Léopards

Six absents, voilà la situation à laquelle est confronté Florent Ibenge, le sélectionneur de la RD Congo, alors que son équipe joue un important match contre la Guinée pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Gaël Kakuta, Jordan Botaka, Chadrac Akolo, Paul-José Mpoku, Remy Mulumba et le gardien Nicaise Kudimbana ont tous déclarés forfaits et ne peuvent plus jouer cette rencontre d'après la Fédération congolaise de football. Et pour comble le vide qu'ils laisseront, Ibenge a fait appel à six renforts. Il s'agit de Yannick Bangala Litombo, Jéremy Bokila, Kevin Mondeko, Harrison Manzala, Yeni Ngbakoto et Nathan Mabruki.

Dans une interview accordée à foot.cd, Florent Ibenge a expliqué les forfaits enregistrés.

« Les joueurs qui ne sont pas là sont bien blessés. Jordan Botaka n'a pas joué en championnat. Il pensait se rétablir un peu plutôt mais ça n'a pas été le cas. Paul-José Mpoku a toujours une douleur étonnante, d'ailleurs il n'a pas joué le match d'avant. Pour Gaël Kakuta, nous le connaissons nous tous. Il est revenu un peu vite à la compétition et quand vous revenez comme ça, il arrive parfois que vous puissiez le payer et c'est son cas. Pour Remy Mulumba, il habite à Ajaccio en Corse (Ndlr : Ile française située à côté de l'Italie) et la période des vacances fait qu'il n'y a pas des places dans les vols. S'il doit arriver, il le fera vendredi alors que le match est prévu pour ce samedi. Donc ça ne servait à rien qu'il vienne. Pour Nicaise Kudimbana, c'est de commun accord avec moi. Comme nous avons une carence en gardiens qui jouent, lui, pour l'instant, est titulaire, je l'ai laissé pour qu'il confirme sa place. Pour Chadrac Akolo, il revient de blessure et il est un peu juste sur le plan physique, on n'a préféré le reposer. Harrison Manzala sera là bien que les rappels se sont faits tard. Les dernières arrivées se feront au plus tard ce mardi dans la soirée », a-t-il déclaré

Les Léopards de la République Démocratique du Congo (RDC) affrontent le Syli National de la Guinée ce samedi 11 novembre. Ce sera pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018. La RD Congo n'a plus son destin en main, puisqu'une victoire contre la Guinée ne lui garantie pas la qualification.