Tchad: La FAJ demande la libération du journaliste Juda Allahondoum

C'est incroyable, c'est contre les principes de la profession. Si la justice a des choses à reprocher à son article, on peut le convoquer. Il pourra s'y rendre et rentrer chez lui continuer son travail. Nous demandons sa libération immédiate ».

« Ce qui est en cause ici, ce n'est pas la véracité de ce qu'il a écrit mais on veut savoir d'où il tient ces informations, poursuit-il. Parce qu'il a cité ou parce que l'article a cité les membres du gouvernement et des proches du pouvoir, on lui demande de révéler ses sources.

L'article a été illustré par des photos du Premier ministre et de la première dame, dont la sœur était au gouvernement auparavant et démise de ses fonctions après ce scandale. Tout laisse croire que cet article gêne des personnes proches du pouvoir ou des membres du gouvernement qui veulent faire taire ce journaliste ».

Un Airbus A-340 américain a été utilisé à Damas par la compagnie nationale du régime syrien, après avoir reçu une immatriculation du Tchad. Plusieurs hauts-responsables, dont la ministre de l'Aviation civile et des dirigeants de l'Autorité du secteur ont été limogés et interrogés par la police dans le cadre de cette affaire.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.