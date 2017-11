Togo: "Accepter le dialogue dans le contexte actuel est une démarche responsable qui mérite le soutien de tous", croit Ourna Gnanta

La mobilisation du peuple pour le deuxième jour des manifestations a été plus importante que celle… Plus »

Il ne reste pas non plus indifférent à la situation d'insécurité que créée la présence d'armes, pris des mains des militaires, aux mains de personnes qui n'en ont pas l'autorisation.

"Appeler toutes les parties à saisir cette occasion de travailler ensemble pour le développement du pays", et "les manifestants (du moins ceux de l'opposition, ndlr) à témoigner de leurs convictions par des moyens pacifiques" et "encourager toutes les parties concernées à reprendre le dialogue pour sortir de la crise actuelle", c'est la position exprimée hier mardi par le G5 (Délégation de l'Union Européenne, de la Coordination du Système des Nations Unies, et des Ambassades d'Allemagne, de France, et des Etats-Unis d'Amérique au Togo), suite à l'ouverture concédée depuis lundi soir par le gouvernement togolais, en vue d'un dialogue entre les parties.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.