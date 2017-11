Afrique de l'Ouest: Le G5 et UNIR sur la même longueur d'onde

Le premier est un groupe des ambassadeurs accrédités au Togo et l'autre est un parti politique et de surcroit le parti au pouvoir.

Que ce soit le G5, composé de la Délégation de l'Union Européenne, de la Coordination du Système des Nations Unies, et des Ambassades d'Allemagne, de France, et des Etats-Unis d'Amérique au Togo, ou le parti UNIR, la décision du gouvernement de libérer 42 personnes interpellées lors des manifestations de l'opposition et qui ont été jugées et condamnées, de lever la mesure de contrôle judiciaire du président de l'ANC et chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, inculpé dans le cadre de la procédure judiciaire dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kar et de remettre aux propriétaires, des motocyclettes saisies lors de la manifestation du 7 Septembre 2017, au-delà de 22 heures, suite à l'occupation du carrefour commercial Déckon, leurs engins, est accueillie positivement.

Si UNIR, pour sa part "salue l'opportunité et le doigté des décisions et remercie le Président de la République pour sa magnanimité et son ouverture", il se joint au G5 pour "appeler toutes les parties à saisir cette occasion de travailler ensemble pour le développement du pays".

Le G5 appelle dès lors "les manifestants à témoigner de leurs convictions par des moyens pacifiques et encouragent toutes les parties concernées à reprendre le dialogue pour sortir de la crise actuelle"