Cameroun: Bernard TCHOUTANG dans "Le BOEUF-BOURGUIGNON de JACKY MOIFFO"

Cette dernière situation, Jacky Moiffo la connait également et en parle. Pour ces raisons, Bernard Tchoutang et quelques anciens coéquipiers, ainsi que le journaliste, ont décidé de ne plus attendre les gouvernants camerounais, ils vont agir pour leurs frères...la vidéo vous en dira plus.

Ancien sociétaire du Tonnerre Kalara club de Yaoundé estime que l'état du football camerounais, depuis trois décennies, est la cause principale de ces fuites qui se terminent, au mieux sur les vagues terrains des pays sus cités, quelquefois en errance dans le Maghreb en Afrique du nord, et au pire dans la Méditerranée au bord des embarcations de fortune.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.