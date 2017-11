Cote d'Ivoire/Maroc: Mondial 2018 - Wilmots « La peur chez nous, elle n'existe pas »

La finale du groupe C des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 se jouera à Abidjan le week-end prochain entre la Côte d'Ivoire et le Maroc.

Leader de la poule avec un point d'avance sur leurs adversaire, les Lions de l'Atlas n'ont besoin que d'un nul pour obtenir leur ticket pour la Russie. Tout le contraire de Marc Wilmots et ses hommes qui doivent impérativement gagner pour se qualifier. Et pour y arriver, ils doivent exploiter les faiblesses du camp en face. Interrogé par l'AFP, le sélectionneur des Eléphants a évoqué ces faiblesses ainsi que les points forts des Lions.

« Cette équipe, à part un changement - Belhanda qui était suspendu - a joué les cinq derniers matches avec la même ossature, la même défense, le même milieu de terrain. C'est une équipe qui a donc des automatismes. Il y a une reconversion qui est très rapide, vers l'arrière surtout (meilleure défense des qualifications, 0 but encaissé). Ils ont évidemment des joueurs de qualité technique, et un milieu de terrain complémentaire avec Belhanda, Boussoufa et El Ahmadi. (... ) Mais, ils ont une équipe qui est assez vieille et qui joue sa dernière carte », a-t-il dit.

A la question de savoir s'il a la pression, Wilmots répond par le négatif.

« La peur chez nous, elle n'existe pas. On est à la maison. (... ) On va avoir le public avec nous. Il y aura 30-35.000 personnes. C'est formidable. (... ) La pression est sur les deux (équipes) puisque les deux peuvent se qualifier. Et le Maroc, ça fait un peu de temps qu'ils ne sont pas allés en Coupe du monde. Les critiques me laissent assez froids. On va avoir une Côte d'Ivoire ambitieuse ».