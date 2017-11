Togo: Pour Yark, "A part Sokodè et Bafilo, dans l'ensemble, ça s'est bien passé", Alleluya !

En tout cas, c'est l'exclamation suscitée par le bilan journalier fait en début de soirée, ce jour mardi 07 Novembre 2017, par le ministre togolais de la Sécurité, Yark Damehame, au cours d'une rencontre avec la presse.

Toutefois, il est à noter qu'à Sokodé et à Bafilo, les choses ne se sont pas bien passées. Puisque, la manifestation a été interdite par les préfets qui auraient pris soin de lenotifier aux responsables. Et l'information, visiblement n'ayant pas été partagée pour atteindre les manifestants, c'est donc, de l'avis du ministre, la cause d'une telle situation que ces derniers ont voulu se regrouper et manifester. Conséquence, ils seront dispersés par les forces de sécurité et de défense. Pour motiver une telle interdiction, le ministre a mis en avant, la présence dans la nature des armes récupérées aux militaires avec des dizaines de cartouches qui seraient dans les mains d'individus non autorisés.

Et pour couper court à ces incidents de Sokodé et de Bafilo, Yark "ne trouve pas prudent d'autoriser les gens à manifester, si les armes pris aux militaires sont dans la nature et ne sont pas retrouvées".

Pour les autres villes, il a salué la "coopération fructueuse" constatée sur le terrain entre services de sécurité des organisateurs et les forces de l'ordre et de sécurité.

Le reste de cette rencontre avec la presse n'a été que celui de l'égrainage des chiffres des chiffres des manifestants. Et comme à l'accoutumée, c'est Lomé qui, dans les estimations de Yark Damehame et de ses éléments qui se sont occupés de l'encadrement, pas tout le temps proche de la réalité, repart avec la palme d'or, en mobilisant dans les rues, entre 9000 et 10.000 militants.

Tout en transmettant les félicitations du gouvernement aux différentes composantes de la cellule de coopération sécuritaire, il espère que tout se passera encore sans incident, pour les deux autres jours.