Burkina Faso: Fonction publique - Les horaires de la journée continue changent en 2018

Le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, a annoncé à la sortie du Conseil des ministres que les heures de travail, à partir de cette date iront du lundi au jeudi de 7h30 à 12h 30 et de 13h à 16h. Les vendredis, ces horaires vont de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Ces modifications interviennent après qu'une évaluation sur l'instauration de la journée continue a été réalisée sur l'ensemble du territoire national.

C'est en septembre 2015 que le gouvernement de la Transition a instauré la journée continue de 7 heures à 15 heures 30 minutes avec une demi-heure de pause, pour respecter la durée légale de travail hebdomadaire de 40 heures.

A l'époque, le décret pris visait «l'amélioration de l'organisation du travail et du rendement, la réduction de la facture énergétique et des dépenses courantes ainsi que la promotion de l'investissement et de l'emploi dans le secteur tertiaire».

Sous la pression des syndicats de l'éducation -qui estimaient que la mesure avait été prise à «la hâte et de façon unilatérale»- et après une étude, le gouvernement avait mis fin à la journée continue dans les établissements scolaires du Burkina Faso le 18 septembre dernier.