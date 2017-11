Bénin: Didier Six - Le Bénin se renseigne

Alors que le contrat de l'actuel sélectionneur Oumar Tchomogo prend fin en décembre prochain, aucune prolongation ne lui a encore été proposée. Et d'après nos informations, le Bénin cherche son successeur.

A la tête des Ecureuils depuis 2015, Oumar Tchomogo affiche un bilan de 15 matchs pour 8 victoires, 4 défaites et 3 matchs nuls. Malgré une belle prestation de l'équipe locale à l'UFOA en septembre dernier et alors que les A sont bien lancés dans les éliminatoires de la CAN 2019, le technicien fait l'objet de critiques. La presse, notamment, lui reproche des errements tactiques et un manque de rigueur. Malgré les succès, l'assise de l'équipe reste très perfectible.

Et la FBF (Fédération béninoise de football) n'est pas sourde aux inquiétudes. Avec le Ministère des Sports, elle scrute l'horizon. D'après nos informations, Didier Six a été sondé. L'ancien sélectionneur du Togo libre de tout contrat depuis son départ de l'Ile Maurice correspondrait aux critères de choix du Bénin. Sa carrière de footballeur (membre de l'équipe de France 1984 et ex coéquipier de Platini) et surtout ses bons résultats avec les Eperviers plaident en sa faveur. Sous l'ancien joueur de Galatasaray, le Togo a connu sa meilleure participation à une phase finale de CAN, en 2013 en Afrique du Sud. Logés dans un groupe avec la Côte d'Ivoire, l'Algérie et la Tunisie, Emmanuel Adebayor et ses coéquipiers sont arrivés à terminer 2è et se qualifier pour le tour suivant. Leur parcours s'achèvera en quarts de finale contre le Burkina Faso. Sans oublier un jeu plaisant.

Des discussions seraient entamées en coulisses. Mais rien de concret pour l'instant. Il s'agirait de recruter Six comme sélectionneur principal et lui adjoindre Tchomogo. Le Bénin tient à son objectif de qualifier les Ecureuils pour la CAN 2019 au Cameroun. Dans le même temps, Anjorin Moucharafou, président de la FBF calme le jeu autour de la succession de son sélectionneur : « Oumar Tchomogo a un contrat qui viendra à terme fin décembre. Pour le moment, il est là et il travaille. Laissez-le faire son travail et après les responsables aviseront », a-t-il indiqué à nos confrères de BeninwebTv la semaine dernière.