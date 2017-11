Burkina Faso: Démissionnez, prenez de la peine...

Bon, on ne sait toujours pas encore précisément, aujourd'hui, quelle mouche a piqué le médaillé de bronze de l'élection présidentielle du 29 novembre 2015 avec 3,09% des voix. Mais, en ne laissant nulle place où le «J'en ai assez... » ne passe et ne repasse, ce Tahirou-là enseigne à ses pairs que la démission ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, et invite sans doute chacun à faire son examen de conscience et à... prendre la peine de démissionner quand il le faut.

D'ailleurs, le ministre d'Etat en charge de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, fait lui aussi l'objet de tirs groupés de divers acteurs sociaux et politiques appelant à sa démission pure et simple du gouvernement.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.