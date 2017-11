Sénégal: Un archéologue appelle à la valorisation des sites classés au patrimoine

"Nous souhaitons qu'il y ait une politique culturelle qui vise beaucoup plus à faire de ces espaces-là des lieux de rencontres, de dialogues, et qu'il puisse y avoir un impact sur l'économie des localités" abritant les sites archéologiques, a-t-il préconisé.

"On ne voit pas de politique de valorisation se mettre en place et le classement [sur la liste du patrimoine national et sur celle du patrimoine mondial, on dirait que c'est à des fins de propagande politique]", a encore fustigé, Ibrahima Thiaw, responsable du Laboratoire d'anthropologie et d'ingénierie culturelle (LAIC) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Il a également déploré l'absence d'espaces aménagés pour servir à des fins pédagogiques et ludiques. "On ne voit pas assez souvent ces formes de valorisation, ce qui fait qu'il y a beaucoup de destruction dans le cadre de l'aménagement du territoire", a-t-il encore noté.

"À l'échelle nationale, nous avons une politique qui manque de cohérence. Nous avons beaucoup de sites inscrits sur la liste du patrimoine national et sur [celle] du patrimoine mondial qui n'ont pas impact direct et réel sur la vie des populations", a-t-il déploré dans un entretien avec l'APS

