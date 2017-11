Togo: La fin de l'ancien monde

La mobilisation du peuple pour le deuxième jour des manifestations a été plus importante que celle… Plus »

Les pouvoirs publics espèrent dématérialiser toute l'administration et les documents officiels. Mais deux conditions sont requises, disposer d'un réseau internet rapide et d'un taux minimum d'équipement de la population en téléphones portables de nouvelle génération, de tablettes ou d'ordinateurs.

Et d'autre part, la dématérialisation dite duplicative de documents et courriers reçus au format papier puis dématérialisés grâce à des opérations plus ou moins automatisées permettant de valoriser l'information et son traitement.

Les députés, équipés de smartphones ou de tablettes, pourront disposer à tout moment des documents officiels de l'Assemblée et donc travailler plus efficacement.

