Togo: Manifestations sur l'ensemble du territoire

La mobilisation du peuple pour le deuxième jour des manifestations a été plus importante que celle… Plus »

Dans un communiqué conjoint, l'Union européenne, les Nations unies et les ambassades de France, des Etats-Unis et d'Allemagne déclarent accueillir positivement les mesures d'apaisement annoncées par le gouvernement tout en appelant « les manifestants à témoigner de leurs convictions par des moyens pacifiques. »

Mardi, des militaires lourdement armés avaient empêché les militants de l'opposition de se rassembler et aujourd'hui chacun reste chez soi, comme le raconte un habitant : « on ne voit que des militaires dans les rues, ils quadrillent la ville, c'est une ambiance de ville morte. »

L'opposition réclame toujours les réformes constitutionnelles et le départ du chef de l'Etat. Aujourd'hui, le mouvement concernait l'ensemble du territoire. Une troisième et dernière journée de manifestations est prévue jeudi.

