Cote d'Ivoire: Marc Wilmots parle d'Hervé Renard - "Je n'ai jamais vu un entraîneur marqué un but"

Mais Marc Wilmots se veut optimiste. « Par rapport à ce qu'on a, il faut trouver le juste équilibre pour venir à bout de l'équipe marocaine qui a des qualités. Tout va se jouer dans le mental. Mon équipe doit être combative. Elle doit savoir attendre, on sait ce qu'on a à faire. On doit gagner », confie-t-il.

Trois autres joueurs trainent quelques bobos, Jonathan Kodjia (l'attaquant d'Aston Villa), Joris Gnagnon du Stade Rennais et Yao Kouassi Gervais dit Gervinho qui évolue en Chine (Hebei China Fortune). Pour le dernier cité, le technicien belge dit pourvoir compter sur sa présence et son expérience.

Comme à l'accoutumée, il s'est prononcé sur l'état de forme de ses joueurs. Deux joueurs sont blessés et out pour ce match. Le défenseur Lamine Koné (Sunderland) qui souffre d'un adducteur et indisponible pour 4 ou 5 semaines et le milieu de terrain de l'Ogc Nice, Seri Jean-Michael , en convalescence après une lésion musculaire.

