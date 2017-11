Cote d'Ivoire: Les revenus distribués aux producteurs augmentent de 3000 milliards Fcfa

"Le gouvernement maintiendra le versement aux planteurs de 60% du cours mondial des produits, en dépit de la baisse de recettes fiscales engendrée par la baisse drastique des cours de nos principales matières premières..."

Sur la période 2011-2015, les revenus distribués aux producteurs sont passés de 3 000 milliards Fcfa à 6 000 milliards Fcfa. C'est ce qu'a indiqué, le lundi 6 novembre, le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Amadou Gon Coulibaly, lors de la cérémonie de présentation du rapport de suivi du Plan national de développement (Pnd), à l'auditorium de la Primature, à Abidjan Plateau.

« Le gouvernement maintiendra le versement aux planteurs de 60% du cours mondial des produits, en dépit de la baisse de recettes fiscales engendrée par la baisse drastique des cours de nos principales matières premières, notamment le cacao », a rassuré le Premier ministre.

Dans l'objectif d'améliorer de plus en plus l'environnement des affaires, Amadou Gon Coulibaly a fait remarquer qu' en vue de maintenir l'élan du secteur privé, « le gouvernement accélèrera la dynamique de réformes pour la bonne gouvernance, la justice et l'amélioration du climat des affaires ». A l'en croire, ces réformes sont entreprises notamment dans le cadre de programmes internationaux de promotion de l'investissement privé, tels que le Compact du G20, le Compact bilatéral de l'Allemagne pour la Côte d'Ivoire, le Compact du MCC, l'OGP et la Fenêtre du secteur privé de l'IDA-18.

Le chef du gouvernement a affirmé que le pays jouit aujourd'hui d'une stabilité politique, d'un environnement de paix et de sécurité, caractérisé également par une progression du Pib par habitant (25%) et de la réduction de la pauvreté qui est passé de 51% à 46,3%.

Pour Plan national de développement (Pnd), boussole du développement économique du pays, les partenaires techniques ont joué et continuent de jouer un rôle important dans sa mise en œuvre. L'on note une contribution substantielle 662,8 milliards Fcfa de leur part. "Cette importante contribution a permis la réalisation de plusieurs projets d'envergure notamment, l'aménagement de routes et d'autoroutes, la mise en exploitation des champs captants de Bonoua, l'approvisionnement en eau potable de plusieurs localités et la construction du barrage de Soubré qui devrait consolider la place de Hub énergétique de la Côte d'ivoire dans la sous-région", a-t-il ajouté.