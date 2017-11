Cameroun: Le refus de l'acceptation de l'autre est la base de toute déconstruction dans la société

Nous avons pour habitude de nous sous-estimer, nous avons du mal à témoigner notre soutien à nos semblables.

Nous développons ce complexe d'infériorité qui non seulement nous détruit, mais aussi, il nous amène à croire que les autres sont supérieurs à nous. Nous n'avons que du mépris pour notre entourage.

Nous aimons et encourageons fièrement tout ce qui vient d'ailleurs. Nous dévalorisons et dénigrons tout ce qui vient de nous' simplement parce que nous avons une très basse estime de nous-mêmes.

Ce que font nos semblables, nous laissent complètement indifférent. Nous développons beaucoup de complexes d'infériorité vis-à-vis de nous-mêmes. Nous avons beaucoup de mal à nous apprécier mutuellement, nous avons du mal à reconnaître le savoir faire des autres et à les apprécier à leur juste valeur. Nous sommes dans une jalousie nuisible et une compétition maladroite et stérile.

Nous avons cette manie de fermer volontairement les yeux sur ce que font nos semblables de bien. Nous avons beaucoup de mal à reconnaître ce qui est bien. Nous sommes dans une stratégie malsaine qui nous poussent à combattre et à détruire au lieux d'apprécier.

Pourtant nous passons le plus clair de notre temps à nous plaindre, nous cherchons sans cesse des coupables, et dirigeons notre échec et notre mal-être sur ceux que nous nommons comme des coupables. Nous fuyons notre responsabilité. Nous nous détournons de la véritable raison qui caractérise ce mal donc nous souffrons : le manque d'empathie envers autrui.

Nous copions aveuglement et bêtement tout ce qui vient d'ailleurs simplement Parce que nous manquons de confiance en nous-mêmes.

Nous nous déprécions, nous nous dénigrons, nous nous dévalorisons virilemment et dénigrons quotidiennement ce que font nos semblables.

Nous n'aimerons jamais les autres, si nous ne nous aimons pas nous-mêmes.

Nous méprisons les autres simplement parce que nous avons une très basse estime de nous-mêmes......