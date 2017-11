Togo: "Ils ont compté sur notre fatigue - nous sommes vraiment fatigués d'eux"

Le meeting a également vite pris fin comme mardi. Depuis les différents points de départ jusqu'à la plage, tout s'est bien passé, quelques ratés, ont salué la coalition et le gouvernement par le biais du ministre de la sécurité et de la protection civile qui a fait le point juste après la fin du meeting à Lomé.

« Nous leur avons démontré que nous sommes vraiment fatigués. Ils comptent sur notre fatigue pour ne plus nous voir nombreux dans les rues ce mercredi. Mais, oui, vous l'avez démontré que nous sommes vraiment fatigués d'eux c'est pourquoi vous êtes sortis nombreux et nous penserons que nous sortirez encore plus nombreux que ça jeudi », a déclaré au créneau, le président national du Parti des Togolais.

Au point de chute commun, notamment la plage en face de l'hôtel Sancta Maria, tous les leaders étaient au rendez-vous, dont Me Apévon (FDR), Jean KISSI (CAR), Professeur WOLOU (PSR), Jean-Pierre FABRE (ANC), Nathaniel OLYMPIO (Parti des Togolais), Kafui Adjamagbo-Johnson (CDPA), pour ne citer que ceux-là. Bref tous les responsables des 14 partis politiques membres de la coalition étaient présents. Et le porte-parole du jour est M. Olympio.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.