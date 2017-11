Libye: Crimes - La Procureure de la CPI demande la remise du commandant de la brigade Al-Saiqa

Elle a exhorté tous les États et toute autre entité pertinente possédant des informations sur l'endroit où se trouverait M. Qadhafi à les lui communiquer dans les plus brefs délais.

D'autres personnes doivent encore être remises à la CPI. Le 14 avril 2017, la Cour avait émis contre Mohamed KhaledAl-Tuhamy, l'ancien chef de l'Agence de sécurité interne libyenne, un mandat d'arrêt qui n'a pas encore été exécuté malgré les efforts importants déployés par le Bureau de la Procureur pour trouver l'intéressé et s'assurer qu'il soit immédiatement arrêté et remis à la Cour.

Mais le Bureau du Procureur de la CPI a également reçu des informations selon lesquelles, « contrairement à ce qui avait été annoncé par l'ANL », M. al-Werfalli serait toujours en liberté et continuerait d'agir en qualité de commandant de la brigade Al-Saiqa. Mme Bensouda a donc tenu à rappeler que, « indépendamment de toute enquête qui pourrait être menée à l'échelon national », la Libye demeurait légalement tenue de procéder à l'arrestation de cet individu et de le remettre à la Cour sans tarder et ce, tant que celle-ci n'aura pas délivré une ordonnance qui suspendrait cette obligation.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.