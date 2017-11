Angola: Le pays remporte neuf médailles à la foire internationale de l'Allemagne

Luanda — La délégation angolaise a remporté neuf médailles lors de la 69ème édition du Salon international d'idées, inventions et nouveaux produits (IENA) qui s'est achevée dimanche à Nuremberg, en Allemagne.

Les idées, inventions et les produits que Angola a amené à cette édition représentait environ 70 pour cent en mécatronique, et que les 30 pour cent restants concernaient les domaines de la chimie, des sciences sociales et humaines, ce qui a permis de gagner une médaille d'or, cinq d'argent et trois de bronze.

Les quatre médailles ont été remportées par freelances, et la médaille d'or étant décernée au projet « Système de détection de défauts d'éclairage public », deux médailles d'argent pour le projet MwonoWaha - Améliorer les services de santé avec un système d'information » et « le Système de désarmement de la population civile ", respectivement.

L'autre médaille d'argent a été remportée par l'étudiant Miguel Matos, de la Faculté d'informatique, qui a présenté le projet «inclusion des personnes handicapées».

La médaille de bronze revient au Centre pour les politiques publiques et la gouvernance locale de l'UAN.

L'Angola était représenté par quelques institutions d'enseignement supérieur telles que les Universités Agostinho Neto (UAN) et Méthodiste d'Angola (UMA) et l'Institut Supérieur Polytechnique de Technologies et Sciencess (ISPTEC) avec neuf projets.

L'institution de l'enseignement général (Éliada) avec trois projets, les institutions de recherche scientifique, développement technologique et innovation (IDI) comme le Centre Technologique National (CTN) alloué au Ministère de l'Enseignement Supérieur, Science, Technologie et Innovation (MESCTI) et le Centre d'Études et soutien à la formation, la recherche et l'extension (CEAFIE / UAN).

Depuis 2009, la République d'Angola participe, par l'intermédiaire du ministère des Sciences et Technologie, à la Foire internationale d'idées, inventions et nouveaux produits (IENA) qui se tient chaque année à Nuremberg, en République fédérale d'Allemagne.